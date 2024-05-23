انت الأن تتابع خبر جو جهنمي مرعب.. الدكتور جمال شعبان يطلق «تحذيرات ونصائح مهمة» للتعامل مع موجة الحر الشديدة (كبار وأطفال) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تناول الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، الإجراءات الوقائية الضرورية للتعامل مع الموجة الحارة التي تشهدها القاهرة والمحافظات المصرية حاليًا. وقد حذر من الأخطار الصحية الجسيمة التي قد تنجم عنها، خاصة على الفئات الأكثر عرضة كالمرضى المصابين بأمراض القلب والشرايين، مشيرًا إلى أنه يجب تجنب الصيام في هذه الظروف الجوية لما له من مخاطر صحية.

في تدوينة له على صفحته بموقع فيس بوك

أكد شعبان على أهمية تناول كميات كافية من الماء البارد يومياً والتي حددها بثلاثة لترات، لمواجهة أضرار الحرارة والوقاية من الجفاف والصدمات الحرارية. ولفت الانتباه إلى أهمية الابتعاد عن شرب الماء المثلج مباشرة بعد الخروج من الحرارة المرتفعة في الشوارع، موصيًا بتناول المشروبات الطبيعية مثل عصير القصب وتناول الفواكه كالبطيخ والكنتالوب.

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