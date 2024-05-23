انت الأن تتابع خبر جو جهنمي مرعب.. الدكتور جمال شعبان يطلق «تحذيرات ونصائح مهمة» للتعامل مع موجة الحر الشديدة (كبار وأطفال) والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تناول الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، الإجراءات الوقائية الضرورية للتعامل مع الموجة الحارة التي تشهدها القاهرة والمحافظات المصرية حاليًا. وقد حذر من الأخطار الصحية الجسيمة التي قد تنجم عنها، خاصة على الفئات الأكثر عرضة كالمرضى المصابين بأمراض القلب والشرايين، مشيرًا إلى أنه يجب تجنب الصيام في هذه الظروف الجوية لما له من مخاطر صحية.
في تدوينة له على صفحته بموقع فيس بوك
- أكد شعبان على أهمية تناول كميات كافية من الماء البارد يومياً والتي حددها بثلاثة لترات، لمواجهة أضرار الحرارة والوقاية من الجفاف والصدمات الحرارية. ولفت الانتباه إلى أهمية الابتعاد عن شرب الماء المثلج مباشرة بعد الخروج من الحرارة المرتفعة في الشوارع، موصيًا بتناول المشروبات الطبيعية مثل عصير القصب وتناول الفواكه كالبطيخ والكنتالوب.
أضافة إلى ذلك
- أشار شعبان إلى ضرورة تجنب الأطعمة والمشروبات التي قد تزيد من التأثيرات السلبية للحرارة مثل التوابل، التبغ، المشروبات الغازية، والأطعمة الساخنة. وشدد على أهمية ارتداء ملابس فضفاضة وفاتحة اللون من أقمشة طبيعية مثل القطن والكتان لتساعد على التهوية والراحة خلال الطقس الحار.
- كما حذر من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وخصوصًا في أوقات الذروة، مؤكدًا على ضرورة استخدام الواقيات مثل الشمسية أو الطاقية. وأكد أيضًا على أهمية استخدام التكييف بدلًا من المراوح للتخفيف من حدة الحرارة.
- وختم بالتأكيد على أن كبار السن والأطفال هم الأكثر تأثرًا بموجات الحرارة، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر لحمايتهم من الأضرار المحتملة. هذه النصائح تأتي في وقت مهم حيث تستمر الموجات الحارة في التأثير على المنطقة، مشيرة إلى الحاجة الماسة لمراعاة تحذيرات الصحة المتعلقة بالطقس.