نقيب الصحفيين: رئيس الوزراء وعد بدراسة حلول لتنفيذ جميع مطالب الجماعة الصحفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 06:32 مساءً - قال خالد البلشى، نقيب الصحفيين، إنه استعرض خلال لقاءه بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الجهد الذى شهدته النقابة خلال الفترة الماضية، وأوضاع مهنة الصحافة، مضيفا أن اللقاء تطرق الى التشريعات ومستقبل الصحافة.

وأضاف خالد البلشى فى تصريحات لمحررى النقابة، أن اللقاء تطرق لضرورة وجود تشريع يوفر موارد لنقابة الصحفيين، وضرورة خوض تفاوض مع وسائل التواصل الاجتماعى وتوفير موارد أخرى للنقابة، موضحا أن رئيس الوزراء أبدى تفهمه وأكد استعداده للعمل لإدخال أى تعديلات توفر موارد للنقابة.

ولفت خالد البلشى إلى أن رئيس الوزراء وعد بدراسة حلول لتنفيذ جميع مطالب الجماعة الصحفية، مؤكدا أن رئيس الوزراء أكد حرصه على دعم النقابة ودعم المهنة.