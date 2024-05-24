أحمد جودة - القاهرة - سعر تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت 2024 وماهي خطوات التجديد

تعتبر بطاقة الرقم القومي وثيقة أساسية لكل مواطن وتجديدها ضرورة لضمان تحديث البيانات الشخصية وتجنب أي عقوبات قانونية لحسن الحظ أصبح بإمكان المواطنين في العراق تجديد بطاقة الرقم القومي بسهولة من المنزل في هذا الموضوع سنتناول خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت لعام 2024 بالإضافة إلى تكلفة هذه الخدمة.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت



ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو الهيئة العامة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة.

إذا كنت لا تملك حسابا قم بإنشاء حساب جديد باستخدام بياناتك الشخصية إذا كان لديك حساب بالفعل قم بتسجيل الدخول.

بعد تسجيل الدخول ابحث عن خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي ضمن قائمة الخدمات المتاحة.

قم بملء الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات المطلوبة مثل الاسم، العنوان، رقم البطاقة القديمة، وغيرها من البيانات الشخصية.

قد يطلب منك رفع نسخ إلكترونية من المستندات الداعمة مثل صورة من البطاقة القديمة، شهادة الميلاد، أو أي مستندات أخرى مطلوبة.

اتبع التعليمات لدفع رسوم تجديد البطاقة عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان أو أي وسيلة دفع إلكترونية معتمدة.

بعد إكمال جميع الخطوات ودفع الرسوم راجع معلوماتك ثم اضغط على زر تأكيد لإرسال الطلب.

سيتم مراجعة طلبك ومعالجة بياناتك بعد اكتمال العملية سيتم إرسال بطاقة الرقم القومي المجددة إلى عنوانك البريدي المسجل.



تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت لعام 2024



تختلف تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي بناء على سرعة الخدمة المطلوبة بشكل عام حيث تتراوح تكلفة التجديد بين 50،000 دينار عراقي و100،000 دينار عراقي حسب السياسات المعمول بها.

مزايا تجديد البطاقة من المنزل



يمكن تجديد البطاقة دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية مما يوفر الوقت والجهد.

امكانية الوصول إلى الخدمة عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان.

تقليل الازدحام في المكاتب الحكومية مما يسهل تقديم الخدمات

بشكل أسرع وأكثر كفاءة.