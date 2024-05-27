مصدر أمني مسئول: نحن واعون لمخططات دعاة الفتنة والتحريض والإثارة ومسئولياتنا الوطنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 10:28 مساءً - قال مصدر أمني مسئول لتصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إننا نحن واعون لمخططات دعاة الفتنة والتحريض والإثارة ومسئولياتنا الوطنية فوق كل اعتبار.

قال مصدر أمني مسؤول أيضا ، إن مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا وتحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود.

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أكد أن القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقات بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين .