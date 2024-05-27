متحدث الحكومة: هناك مقترح باستبدال الدعم العينى بالنقدى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 10:29 مساءً - قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بدعم رغيف الخبز، ستظل الدولة مستمرة في الدعم، ولكن لا بد في لحظة ما العمل على تقليل الفجوة ولو بقدر ضئيل لتتمكن الدولة من تحمل باقي الأعباء، مشيرا إلى أن الدولة ستستمر في دعم رغيف الخبز نظرا لأهميته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه فيما يتعلق بالدعم العيني والنقدى، فهو مقترح مرتبط بمنظومة الدعم ككل، فهناك مقترح من البعض بإمكانية استبدال الدعم العيني لكي يكون نقديا.

وتابع: "سنفترض الأسرة الفرد الواحد يحصل على 500 أو 1000 جنيه في الشهر فلو 5 أفراد سيحصل على 5 آلاف جنيه، ويرتفع سنويا مراعاة للتضخم، وقال رئيس الوزراء إن هذا يحتاج لحوار مجتمعي للاستماع لكافة الرؤى بشأنه".