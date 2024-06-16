الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، - أول أيام عيد الأضحى- انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 46 درجة والصغرى 31، وقنا العظمى 47 درجة والصغرى 31، وأسوان العظمى 48 درجة والصغرى 32.
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