محافظ كفر الشيخ يتفقد دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام ومستشفى مركز الأورام

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جدة - نرمين السيد - محافظ كفر الشيخ
كما اطمئن على الخدمات المقدمة للأطفال، وسط حالة من الفرحة عبر عنها الأطفال، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.
وأعرب محافظ كفرالشيخ عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد وإدخال البهجة والسرور، مطالبًا بمزيد من الخدمات المقدمة لأطفال دور الرعاية دعماً لهم.
وفي نفس السياق، شارك المحافظ جمال نور الدين، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أطفال مستشفي مركز الأورام، بمدينة كفرالشيخ، فرحة عيد الأضحي المبارك، ووزع عليهم الهدايا والألعاب للأطفال، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحي المبارك، كما اطمئن على الخدمات المقدمة لهم، وسط حالة من الفرحة عبر عنها مرضي الأورام.
وقال محافظ كفر الشيخ، إن مستشفى مركز الأورام الجديد، بمدينة كفرالشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، يقدم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، والذى يعد من أحدث مراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية، حيث تم تجهيزه بأحدات التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة وتزويده بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة للتشغيل، هذا بالإضافة إلى نخبة من الأطباء المتخصصين فى علاج أورام الأطفال.
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