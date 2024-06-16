وزير العمل: لمسنا تقديرا دوليا لجهود مصر.. ووقعنا على 65 اتفاقية دولية

وقال شحاتة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط-: "إننا لمسنا تقديرا دوليا لجهود مصر في مجال العمل وذلك خلال مشاركة الوفد المصري في مؤتمر العمل الدولي الذي عقد على مدار الأيام الماضية في جنيف"، مؤكدا حرص الدولة على تطبيق ثقافة الحوار الاجتماعي في مجال العمل بين أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح أنه خلال المشاركة في المؤتمر تم الإشادة بخطوات الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسة بسرعة إصدار قانون العمل لتحقيق الأمان الوظيفي في مواقع الإنتاج لدفع عجلة الاستثمار.. مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق الاستقرار في مواقع الإنتاج عبر الكثير من الآليات التي تمتلكها الوزارة مثل متابعة تطبيق الحد الأدني للأجور الذي أقره المجلس القومي للأجور وتم زيادته إلى 6000 جنيه بداية من مايو الماضي.
وشدد على أن الوزراة تولي ملف التدريب اهتماما خاصة وتسابق الزمن من أجل أن تواكب البرامج التدريبية الثورة التكنولوجية وسوق العمل.. لافتا إلى أن الوزارة تسير بخطى ثابته نحو إعداد العمالة المؤهلة والمدربة على وظائف المستقبل كما أنها تقوم بشكل مستمر دراسة المتغيرات في سوق العمل.
ولفت إلى متابعته بشكل دائم تنفيذ مشروع مهنى 2030، الذي تم إطلاقه بداية من العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص، لتنمية مهارات وتدريب مليون متدرب كل عام على المهن التي يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج.
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