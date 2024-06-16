انفجارات فى رفح الفلسطينية إثر إطلاق الاحتلال قذائف على عدد من الأحياء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 01:37 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بانفجارات في مدينة رفح الفلسطينية إثر إطلاق المدفعية الإسرائيلية قذائفها على عدد من أحياء المدينة.

كما تحلق المسيرات الإسرائيلية بكثافة في أجواء رفح الفلسطينية وتطلق النيران تجاه مواطنين يحاولون الوصول إلى المناطق الغربية، ووقع قصف إسرائيلي مكثف يستهدف عددا من المناطق شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.