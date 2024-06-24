كرواتيا ضد إيطاليا.. مودريتش يهدر ركلة جزاء ويسجل بعدها بدقيقة "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 11:30 مساءً - أشعل لوكا مودريتش قمة كرواتيا ضد إيطاليا بعدما أهدر ركلة جزاء للكروات في الدقيقة 54 وسجل بعدها بدقيقة هدف التقدم من تسديدة مميزة، ليتأخر الطليان 0-1 فى المباراة التي تجمعهما حاليا، على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وتصدى دوناروما حارس منتخب إيطاليا لركلة جزاء لوكا مودريتش فى الدقيقة 54 ليستكمل منتخب كرواتيا الهجمة قبل أن تخرج الكرة إلى خارج الملعب، وارتدت بعرضية حولها مهاجم كرواتيا بضربة رأس قوية، نجح الحارس الإيطالى فى إبعادها ببراعة، ليتابع نجم ريال مدريد المخضرم الكرة بتسديدة رائعة فى شباك الحارس العملاق الذى أنقذ مرماه مرتين بصعوبة ولكنه سقط أخيرًا أمام مودريتش.

وقبل بداية الجولة اعتلي منتخب إسبانيا قمة المجموعة الثانية في يورو 2024، برصيد 6 نقاط ثم منتخب إيطاليا حامل لقب اليورو وصيفاً برصيد 3 نقاط ويليه منتخب ألبانيا ثالثاً وفي رصيده نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن كرواتيا متذيل الترتيب.

تشكيل كرواتيا ضد إيطاليا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

الدفاع: ستانيسيتش، سوتالو، بونجراسيتش، جفارديول

الوسط: كوفاسيتش، مودريتش، بروزوفيتش

الهجوم: ماريو باساليتش، سوتشيتش؛ كراماريك

تشكيل كرواتيا ضد إيطاليا تشكيل كرواتيا ضد إيطاليا

تشكيل منتخب إيطاليا

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: دارميان، كالافيوري، باستوني

الوسط: دي لورينزو، جورجينيو، باريلا، بيليجريني، ديماركو

الهجوم: راسبادوري، ريتيجي

تشكيل منتخب إيطاليا تشكيل منتخب إيطاليا

كرواتيا ضد إيطاليا

هذا هو اللقاء الخامس بين كرواتيا ضد منتخب إيطاليا حامل لقب بطولة أوروبا، حيث جاءت كل مباراة في دور المجموعات، وفاز الكروات على الدنمارك 3-0 في عام 1996، وتعادلت 2-2 مع فرنسا في عام 2000، وخسرت 0-1 أمام إسبانيا في عام 2012، قبل أن تحقق الفوز على إسبانيا 2-1 في عام 2016.

ويعتبر اللقاء الثالث بين كرواتيا وإيطاليا في بطولة كبرى، وكلها في دور المجموعات. فازت كرواتيا 2-1 في كأس العالم 2002، قبل أن تتعادل 1-1 في كأس الأمم الأوروبية 2012.

ومنذ حصولها على الاستقلال في أوائل التسعينيات، لم تتعرض كرواتيا لأي هزيمة في مواجهاتها الثمانية ضد إيطاليا حيث فازت 3 وتعادلت 5، وانتهت آخر ثلاث مواجهات بينهما بالتعادل 1-1.

ومنذ اعتماد دور المجموعات في عام 1980، خسرت إيطاليا مباراتها الأخيرة في دور المجموعات فقط في واحدة من مشاركاتها التسع في كأس أمم أوروبا (فازت 6 وتعادلت 2، في حين خسرت 0-1 أمام جمهورية أيرلندا في 2016.

وتلقت كرواتيا خمسة أهداف في مباراتين في دور المجموعات في كأس الأمم الأوروبية 2024 حتى الآن، ولم تستقبل أهدافاً أكثر سوى في مرحلتين من دور المجموعات في البطولات الكبرى في يورو 2004 وستة أهداف في كأس العالم 2014.