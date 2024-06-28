استشهاد شاب فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية في حي الزيتون جنوب شرقي غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 يونيو 2024 04:29 مساءً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية في خبر عاجل، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويقوم الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال وقصف مدفعي مكثف وسط الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.