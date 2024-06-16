مشايخ القبائل والعواقل والفلسطينيين يهنئون محافظ شمال سيناء بعيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 02:38 مساءً - توافدت قيادات المحافظة والمشايخ والعواقل ورموز العائلات وأعضاء المجموعة البرلمانية والمواطنين وأصحاب البصيرة بشمال سيناء بجانب الفلسطينيين المقيمين في السبيل على ديوان عام المحافظة بالعريش للتهنئة بالعيد.

وكان في استقبالهم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة.

واستقبل المحافظ وفد من الفلسطينيين المقيمين في عمارات السبيل بالعريش للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وأنها تقوم بجهود كبيرة على كافة المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، لافتًا إلي أن مصر دومًا تقف خلف شقيقتها فلسطين.

وأشار المحافظ، إلى توزيع الهدايا على الأطفال الفلسطينيين وإقامة يومي ترفيهي لهم بحديقة المساعيد، بجانب توزيع العدايا المادية علي الفلسطينيين وذبح عجل وتوزيع لحومه عليهم.

وهنأ المحافظ القيادات ومشايخ القبائل والعواقل وأبناء المحافظة بالعيد، مؤكدا علي أن محافظة شمال سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة في شتي القطاعات، حيث تقوم مختلف مؤسسات الدولة بتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف مدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ علي استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات، طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية، مثل الكهرباء والتموين والصحة، ومرافق المياه والصرف الصحي.. معلنًا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وباقي الأجهزة والمرافق، لضمان سرعة الاتصال بها، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.