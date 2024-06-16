احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 02:38 مساءً - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بأن قوات الاحتلال تطلق قنابل حارقة تجاه الأحراش في بلدة الناقورة جنوب لبنان، وتستهدف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف كفر شوبا جنوب لبنان.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية بتفعيل الدفاعات الجوية في مستوطنة نهاريا بالجليل الغربي شمالي إسرائيل، كما اخترقت طائرتان مسيرتان من الجنوب اللبناني أجواء نهاريا شمالي إسرائيل.

كما أكدت القاهرة الإخبارية استهداف غارة جوية إسرائيلية بلدة يارون في الجنوب اللبناني.