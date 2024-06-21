أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، الموافق 21 يونيو 2024، والذي من المقرر أن يتحدث عنه جميع الأئمة، والخطباء التابعين للوزارة على مستوى الجمهورية.





وقالت، الأوقاف، على موقعها الرسمي بـ شبكة الإنترنت، إن موضوع خطبة الجمعة اليوم، سيكون عن "البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم"، مشددة على جميع الأئمة ضرورة الالتزام بـ موضوع خطبة الجمعة، نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، واثقة في سعة أفق أئمتها وعلمائها الأجلاء.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أكد أن إجمالي ما حصلته المديريات الإقليمية في 4 أشهر هذا العام من صكوك الأضاحي بلغ 192 مليون جنيه، بزيادة أكثر من 40 مليون جنيه عن ما حصلته المديريات عن الفترة نفسها من العام الماضي 2023، بزيادة قدرها 3 ملايين جنيه عن إجمالي ما حصلته المديريات في العام الماضي كاملا.

وأضاف وزير الأوقاف خلال تفقده، أمس الخميس مجزر البساتين بالقاهرة لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات، أن مديرية أوقاف القاهرة جاءت في المقدمة لهذا العام بإجمالي 41.196.000 جنيه، تلتها في المركز الثاني مديرية أوقاف الإسكندرية بإجمالي 25.604.000 جنيه، وفي المركز الثالث جاءت مديرية أوقاف الجيزة بإجمالي 19.729.000 جنيه.

وشدد على أن الوزارة تستهدف هذا العام الوصول لمليون أسرة ويتم اليوم انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية ويبدأ التوزيع بمحافظة الجيزة ثم ينطلق لجميع المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة في هذه الدفعة الأولى، مشيرا إلى أن التوزيع يتم بشفافية كاملة، ويصل إلى الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة.

وأعرب وزير الأوقاف عن شكره لأبناء الوطن الذين شاركوا في هذا المشروع، لافتا إلى أنهم يثبتون يومًا بعد يوم أنهم شعب أصيل، وأن روح التكافل من أخص صفاته، كما أعرب عن شكره لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى المتميز.