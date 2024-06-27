فخري عبدالنور: أعضاء الإرهابية اعتدوا على جنازات المسيحيين بـ الطوب

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جدة - نرمين السيد - منير فخري عبد النور
جاء ذلك، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز".
وقال عبد النور: "جبهة الإنقاذ أصدرت بيانًا قويًا جدًا بعد تلك الواقعة، وكانت هناك أحداث طائفية في الخصوص، ونتج عن تلك الأحداث وفاة عدد من المسيحيين".
ولفت إلى أن الجنازات أيضا، لم تسلم من الاعتداءات قائلا: "وهما خارجين من الكاتدرائية حدث اعتداء على الجنازة بالطوب وكان الشكل وحش جدًا، وأوحش ما في الأمر أن الصحافة العالمية كتبت عن الحادث وكان المنظر صعب وسيئ للغاية".
وشدد منير فخري عبد النور على أن جبهة الإنقاذ اتخذت موقفًا قويًا وأصدرت بيانًا اتهمت فيه المعزول شخصيًا بهذه الجريمة، وحملته المسؤولية كاملة في الاعتداء على الكاتدرائية.
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