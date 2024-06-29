جالانت: نقترب من إعادة السكان إلى الشمال وتغيير الوضع الأمني على الحدود

جدة - نرمين السيد - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

قال يوآف جالانت، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار لإعادة السكان إلى الشمال وتغيير الوضع الأمني على الحدود من خلال اتفاق أو بالقوة.





يذكر أن يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، قال اليوم، إن يدعم وقف الحرب في غزة من أجل صفقة لإعادة المحتجزين وتهدئة الجبهة الشمالية.

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