جدة - نرمين السيد - الشجاعية ـ غزة

أعلنت حماس، اليوم السبت، أن الحركة ما زالت على استعداد للتعامل بشكل إيجابي مع أي مقترح لوقف إطلاق النار ينهي الحرب في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وقال القيادي في حماس أسامة حمدان، إنه لا يوجد تقدم في محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حماس: ما زلنا مستعدون للتعامل مع أي مقترح لوقف إطلاق النار في غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.