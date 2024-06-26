الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الماجيستير والدكتوراه بالمعاهد التابعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 12:31 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى وتدريب وتأهيل مقدمى الخدمة الصحية من العسكريين والمدنيين بالتخصصات الطبية المختلفة .

محمد يوسف

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