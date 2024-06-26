الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الماجيستير والدكتوراه بالمعاهد التابعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 12:31 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى وتدريب وتأهيل مقدمى الخدمة الصحية من العسكريين والمدنيين بالتخصصات الطبية المختلفة .
تعلن الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل فى برامج الماجستير والدكتوراه بالمعاهد التابعة للأكاديمية لمقدمى الخدمة الصحية الحاصلين على المؤهلات المناسبة للتسجيل لكل برنامج طبقاً للآتى :
أولاً : معهد الصحة والوقائيات العسكرية :
- برنامج ماجيستير الميكروبيولوجى والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس الطب والجراحة / بكالوريوس علوم الصيدلة ) .
- برنامج ماجيستير إدارة التمريض والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس التمريض ) .
- برنامج ماجيستير تخصص طب وصحة مناطق حارة والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس الطب والجراحة ) .
- برنامج ماجيستير الصحة العامة والطب الوقائى والإجتماعى والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس الطب والجراحة ) .
- برنامج ماجيستير صحة الفم والأسنان وطب الأسنان الوقائى والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس طب الفم والأسنان ) .
- برنامج ماجيستير التغذية الإكلينيكية والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس الطب والجراحة / بكالوريوس علوم الصيدلة ) .
- برنامج دكتوراه الميكروبيولوجى والمؤهل المطلوب ( الماجيستير فى الميكروبيولوجى ) .
- برنامج دكتوراه إدارة التمريض والمؤهل المطلوب ( ماجيستير إدارة التمريض ) .
- برنامج دكتوراه تخصص طب وصحة مناطق حارة والمؤهل المطلوب (ماجيستير طب وصحة المناطق الحارة ) .
- برنامج دكتوراه الصحة العامة تخصص الطب الوقائى والإجتماعى والمؤهل المطلوب ( ماجيستير الصحة العامة والطب الوقائى والإجتماعى ) .
- برنامج دكتوراه صحة الفم والأسنان وطب الأسنان الوقائى والمؤهل المطلوب ( ماجيستير صحة الفم والأسنان وطب الأسنان الوقائى ) .
- برنامج دكتوراه التغذية الإكلينيكية والمؤهل المطلوب (ماجيستير التغذية الإكلينيكية ) .
ثانياً : معهد الطب البحرى :
- برنامج ماجيستير الطب البحرى وطب الأعماق والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس الطب والجراحة ) .
- برنامج دكتوراه الطب البحرى وطب الأعماق والمؤهل المطلوب ( ماجيستير الطب البحرى وطب الأعماق ) .
ثالثاً : معهد طب الطيران والفضاء :
- برنامج درجة الماجيستير فى طب الطيران والفضاء والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس طب وجراحة ) .
- برنامج درجة الدكتوراه فى طب الطيران والفضاء والمؤهل المطلوب ( الماجيستير فى طب الطيران ) .
رابعاً : معهد الطب العسكرى :
- برنامج ماجيستير طب باطنى ميدانى ، وبرنامج ماجيستير جراحة الميدان والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس طب وجراحة ) .
- برنامج ماجيستير إدارة مستشفيات ( إمداد طبى ) والمؤهل المطلوب ( بكالوريوس الطب والجراحة / بكالوريوس صيدلة ) .
- برنامج دكتوراه طب باطنى ميدانى والمؤهل المطلوب ( ماجيستير طب باطنى ميدانى / ماجستير باطنة عامة ) .
- برنامج دكتوراه جراحة ميدان والمؤهل المطلوب ( ماجيستير جراحة ميدان / ماجيستير جراحة عامة ) .
- برنامج دكتوراه إدارة مستشفيات ( إمداد طبى ) والمؤهل المطلوب ( ماجيستير إدارة مستشفيات " إمداد طبى " ) .