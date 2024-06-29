نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماقي يشعل أولي حفلات ليالي مصر باستاد 30 يونيو (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا السوبر ستار محمد حماقي حفل غنائي ضخم مساء أمس الجمعة وجاء هذا الحفل ضمن فاعليات "ليالي مصر"، باستاد الدفاع الجوي "استاد 30 يونيو" في القاهرة الجديدة، وشهدت الحفلة حضور جماهيري ضخم.

أشعل حماقي الحفل بباقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور ويفضلها ومنها (حبيت المقابلة، دلعنا كتير، لمون نعناع، ادرينالين، واحدة واحدة، لو هتسيب، مش قادر أنساه، لا ملامة، يا ستار، قدام الناس، بقيت معاه، قلبي حبك جدًا، زيها مين)...وغيرها الكثير

نبذة عن مشروع ليالي مصر

تتعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموقع تذكرتي لتقديم مشروع ليالي مصر ويشمل عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات، وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر.

آخر أعمال الفنان محمد حماقي

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد حماقي هي أغنية «دلعنا كتير» الذي طرحها مؤخرًا وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي وتوزيع تميم.

كلمات أغنية "دلعنا كتير" لـ حماقي

دلّعنا كثير نتدلّع بقى

‎دي فرصة عمر جديد اتلقى

‎وعملت حاجات إعمل لي حاجات

‎وزي أنا بقى ما اديتك هات

دلّعنا كثير نتدلّع بقى

‎دي فرصة عمر جديد اتلقى

‎وعملت حاجات إعمل لي حاجات

‎وزي أنا بقى ما اديتك هات

‎قول لي إن إنت جيت في الدنيا دي علشاني

‎قول لي إنك لقيت اللي مش هييجي ثاني

‎قول لي قد إيه؟ بتحبني قد إيه؟

‎قول لي قد إيه؟ بتحبني قد إيه؟

‎قول لي إن إنت جيت في الدنيا دي علشاني

‎قول لي إنك لقيت اللي مش هييجي ثاني

‎قول لي قد إيه؟ بتحبني قد إيه؟

‎قول لي قد إيه؟ بتحبني قد إيه؟

‎هننا كثير قدمنا العسل

‎واللي لا يمكن يحصل أهو حصل

‎أنا برضو كمان محتاج روقان

‎حنية تكفي ميتين فدان

‎هننا كثير قدمنا العسل

‎واللي لا يمكن يحصل أهو حصل

‎أنا برضو كمان محتاج روقان

‎حنية تكفي ميتين فدان

‎قول لي إن إنت جيت في الدنيا دي علشاني

‎قول لي إنك لقيت اللي مش هييجي ثاني

‎قول لي قد إيه؟ بتحبني قد إيه؟

طب قول لي قد إيه؟ بتحبني قد إيه؟

‎قول لي إن إنت جيت في الدنيا دي علشاني

‎قول لي إنك لقيت اللي مش هييجي ثاني

‎قول لي قد إيه؟ بتحبني قد إيه؟

‎قول لي قد إيه؟ بتحبني قد إيه؟