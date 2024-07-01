نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع درجات الحرارة وتوقعات الطقس في مصر ليوم الإثنين 1 يوليو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر بيانًا حول توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين 1 يوليو 2024.

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة يتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، مما سيؤدي إلى عودة الأجواء الشديدة الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، خاصة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

تفاصيل الطقس

نهارًا: يسود طقس شديد الحرارة على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

بينما يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية.

ليلًا: يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية.

الرياح

أفادت الهيئة بأن هناك نشاطًا للرياح على فترات متقطعة في مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب سيناء.

هذا النشاط قد يساعد في تخفيف الإحساس بالحرارة الشديدة في بعض الأحيان.

حركة الملاحة البحرية

البحر المتوسط: أوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح سيكون شمالي غربي.

البحر الأحمر: أما البحر الأحمر، فسيكون معتدلًا في حركته، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالي غربي.

درجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن والمحافظات المصرية كما يلي:

- القاهرة: العظمى 37° م، الصغرى 25° م.

- العاصمة الإدارية: العظمى 37° م، الصغرى 25° م.

- 6 أكتوبر: العظمى 37° م، الصغرى 25° م.

- بنها: العظمى 36° م، الصغرى 24° م.

- دمنهور: العظمى 35° م، الصغرى 22° م.

- المنصورة: العظمى 36° م، الصغرى 24° م.

- الزقازيق: العظمى 36° م، الصغرى 24° م.

- شبين الكوم: العظمى 35° م، الصغرى 24° م.

- طنطا: العظمى 35° م، الصغرى 22° م.

- دمياط: لم يتم تحديد درجات الحرارة بشكل دقيق، لكنها تكون ضمن نطاق متقارب مع المدن الأخرى في الشمال.

تحذيرات ونصائح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال فترة النهار، خاصة في المناطق ذات الحرارة الشديدة.

كما نصحت بتناول كميات كافية من المياه للحفاظ على الترطيب، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة.