نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد... كاظم الساهر يحيي أحدث حفلاته الغنائية الجديدة في جدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم العراقي كاظم الساهر لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة بمدينة جدة، خلال شهر يوليو الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ بنش مارك، بوستر حفل كاظم الساهر، وعلقت:" موعدنا مع قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر في جدة، بمسرح عبادي الجوهر أرينا، وذلك يوم الجمعة 12 يوليو، وتطرح التذاكر غدا 3 يوليو".



تعليقات الجمهور على المنشور

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرينك في جدة، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال كاظم الساهر



وكانت آخر أعمال الفنان كاظم الساهر، هي ألبومه مع الحب، والتي جاءت بعنوان الأغنية يا وفية، وألبوم يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغاني هي: يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا،

ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته كتاب الحب.