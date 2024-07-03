ستيفن جيرارد: من الصعب إختيار الأعظم بين رونالدو وميسي.. ومحمد صلاح لاعب أسطوري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الأسطورة ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق، أنه من الصعب اختيار الأفضل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بسبب تاريخهم الكبير فى كرة القدم.

وقال ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق خلال حواره الحصري فى برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "من الصعب إختيار الأعظم بين رونالدو وميسي بسبب تاريخهم الكبير فى كرة القدم علي مدار السنوات الماضية ".

وتابع: "كريستيانو رونالدو لاعب عظيم علي المستوي الفردي وميسي علي المستوي الجماعي ولكن كلاهما رائعين".

وأضاف: "قلبي دفعني للبقاء فى ليفربول رغم مفاوضات ريال مدريد وتشيلسي ولم أندم علي ذلك وإذا عاد بي الزمن سيكون نفس قراري".

وأكمل: "إذا انتقلت إلي ريال مدريد كنت سأحقق نجاحات علي مستوي البطولات وعلي المستوي المادي لكنني اخترت ليفربول".

وأردف: "ريال مدريد وتشيلسي كان لديهم جدية كبيرة فى التعاقد معي ولكنني اخترت البقاء فى ليفربول".

وشدد: "لدي علاقة خاصة مع جماهير ليفربول ودائما كانوا يدعموني وضحيت بالكثير من أجل النادي".

وأوضح: "نجلي من عشاق محمد صلاح وبينهما علاقة قوية ويشاهد جميع مبارياته مع ليفربول".

واستطرد: "محمد صلاح لاعب أسطوري وليفربول محظوظ بتواجده وأنا فخور بنجاحاته ومن عشاقه".

واستكمل: "أتمني استمرار محمد صلاح مع ليفربول السنوات المقبلة والاستمرار فى تحقيق النجاحات والإنجازات".

واختتم ستيفن جيرارد، حديثه قائلًا: "لو كنت مهاجم كنت سأحرز أهداف أكثر من محمد صلاح مع ليفربول وهو يعلم ذلك".