نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق يتحدث عن بداياته في كرة القدم.. وأبرز إنجازاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأسطورة ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق، عن بداية مشواره الكروي في عالم الساحرة المستديرة، وعن أسعد لحظات حياته وعن أحلامه مع ليفربول.

وقال ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق خلال حواره الحصري فى برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "بدايتي كانت فى أكاديمية ليفربول وتمنيت اللعب مع الفريق الأول من أجل تحقيق إنجازات كبيرة".

وتابع: "حققت حلمي باللعب للفريق الأول فى ليفربول عام 1998 وكانت أهدافي هي تحقيق البطولات ".

وأضاف: "اللعب فى مركز وسط الملعب كانت نقطة فاصلة فى حياتي مع ليفربول وكنت فى بداياتي ظهير أيمن ".

وأكمل: "أفضل مواسمي مع ليفربول عام 2001 لأنني كنت اكتسبت العديد من الخبرات".

وشدد: "أسعد لحظات حياتي عندما ارتديت شارة قيادة ليفربول عام 2003 فى سن مبكر".

واستطرد: "أفضل إنجازاتي مع ليفربول تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2005 أمام ميلان".

واختتم ستيفن جيرارد حديثه قائلًا: "نهائي أبطال أوروبا 2005 كان صعب أمام ميلان لأنه كان فريق ملئ بالخبرات".