نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستيفن جيرارد: كرة القدم المصرية تشهد تطورًا.. ولعبت أمام ميدو فى البريميرليج.. وزيزو لاعب الزمالك رائع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأسطورة ستيفن جيرارد نجم فريق ليفربول السابق، عن كرة القدم المصرية، والدوري المصري الممتاز، وعن بعض اللاعبين المصريين.

وقال ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق خلال حواره الحصري فى برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "كرة القدم المصرية تشهد تطورًا".

وتابع: "لعبت أمام ميدو فى البريميرليج ودربت تريزيجيه، وإصابة تريزيجيه أثرت عليه فى الدورى الانجليزي وهو شخص محترف وملتزم وعلاقتي به قوية".

وأضاف: "ميدو كان خصم صعب بسبب قوته البدنية ومهاراته لذلك كان يلعب فى الفرق الكبري".

وأكد: "زيزو لاعب الزمالك رائع وأعلم إمكانياته الكبيرة بسبب متابعتي له".

وواصل: "نشاهد الأندية المصرية واللاعب المميز نسعي لضمه للعب مع الإتفاق في الدوري السعودي ".

وأكمل: "التدريب فى الدورى السعودى كان بمثابة تحدي كبير لي ومستعد بقوة للموسم الجديد".

وواصل: "الدوري السعودي صعب ويمتلك لاعبين كبار وأصحاب جودة عالية وسيكون أكثر قوة الموسم الجديد ".

وشدد: "رونالدو مثال رائع لأي لاعب يحتذي به للإستمرار فى النجاح مع كرة القدم هو ظاهرة".

وأردف: "لم أحقق إنجازات مع منتخب انجلترا بسبب عدم تناغم الجيل السابق وافتقاد اللعب الجماعي".

واستطرد: "احترم بيكهام وسكولز وكل نجوم العالم ولكن لا أقارن سوي بنفسي فقط".

واختتم ستيفن جيرارد، حديثه قائلًا: "منتخب إنجلترا عليه الفوز أمام منتخب فرنسا فى نصف النهائي من أجل تحقيق يورو 2024".