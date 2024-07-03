اتحاد الكرة يوضح موقفه من شكوى المقاولون العرب بشأن إعادة المباراة

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أحمد جودة - القاهرة - رد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على بيان نادي المقاولون العرب الذي يطالب بإعادة مباراته مع بيراميدز بسبب مشاركة حكم المباراة محمد الحنفي.

اتحاد الكرة يوضح موقفه من شكوى المقاولون العرب

وأوضح الكومي في مداخلة هاتفية مع برنامج "ملعب الشمس" الذي يقدمه الإعلامي مجدي عبد الغني، أن اتحاد الكرة عقد جلسة مطولة مع بيريرا لمناقشة أخطاء وشكاوى التحكيم، بما في ذلك أداء الحكم الحنفي.

وأضاف:" إذا ثبت أن الحكم لم يجتز الاختبارات اللازمة، فإن إعادة المباراة ستكون ضرورية، لكن الحنفي اجتاز اختبارات الكوبر بنجاح وفقًا للوائح، مما يعني أن قراره كان سليما".

أكمل:" الاتحاد يعاني من نقص الدعم الإعلامي وليس لديه جهة تدافع عنه بشكل كافٍ.

وأردف:"أنه يتحدث بصفته عضو مجلس إدارة وليس كمتحدث رسمي للاتحاد، وأنهم يبذلون قصارى جهدهم للرد على الانتقادات والشكاوى".

تابع:"حول اجتماع المدرب ميكالي مع الأندية بشأن المنتخب الأولمبي ورفض بعض الأندية إرسال لاعبيها، مؤكدا أن هذا قد يمثل كارثة إذا حدث، لكنه أوضح أن الأندية لديها الحق في رفض إرسال اللاعبين فوق السن المحدد فقط.

وأشار:" الأهلي وافق على إرسال لاعبيه، وأن إبراهيم عادل سينضم للبعثة في الوقت المحدد، مع عدم وجود أي عقبات رسمية حتى الآن".

وقال:" رئيس اتحاد الكرة جمال علام، أكد أن رحلات علام تتم على حساب اتحاد شمال إفريقيا وليس على حساب الاتحاد المصري، مشيرًا إلى أن علام محاط بالإشاعات دائمًا. وبالنسبة لقضية خالد بوطيب المتعلقة برخصة الزمالك.

اختتم:" الزمالك لا يزال لديه فرصة لمدة يومين لحل المشكلة، معربًا عن أمله في أن يتمكن".