إعلام إسرائيلي: إطلاق 20 صاروخا باتجاه منطقة أشكول

جدة - نرمين السيد - إطلاق صواريخ - صورة أرشيفية

أفاد الإعلام الإسرائيلي، بإطلاق نحو 20 صاروخا باتجاه منطقة أشكول، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل عدة ساعات، أعلنت فصائل عراقية مسلحة، استهداف هدف حيوي في مدينة "إيلات" الإسرائيلية بواسطة الطيران المسير. يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، كانت قد صرحت بأن نتنياهو يجري مباحثات مع قيادة الجيش حول انتهاء عملية رفح الفلسطينية والانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب.

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