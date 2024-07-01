إعلام فلسطيني: تفعيل صافرات الإنذار في غلاف غزة

جدة - نرمين السيد - صافرات الإنذار

أفاد الإعلام الفلسطيني، بتفعيل صافرات الإنذار في غلاف غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37877 شهيدًا و86969 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وراح ضحيتها 43 شهـيدا و111 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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