إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارة على مدينة غزة شمال القطاع

جدة - نرمين السيد - غارة إسرائيلية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، نقلا عن الإعلام الفلسطيني، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على مدينة غزة شمال القطاع.





وكان مصدر رفيع المستوى، قد أكد إن مصر سبق وأن أبلغت جميع الأطراف بأن استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية الجارية فى قطاع غزة، يجب أن يكون من خلال اتفاق بوقف إطلاق النار الدائم وتبادل المحتجزين والأسرى. وفي سياق آخر، قال مصدر أمني رفيع المستوى، إنه لا صحة تماما لوجود أي موافقة مصرية على نقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من كرم أبوسالم، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

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