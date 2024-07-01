نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ياسمين عبدالعزيز تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" في السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مشاركتها مقطع فيديو لها أثناء التمرين داخل صالة الجيم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة:"عودة".



آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز الفنية، هو مسلسل "ضرب نار" بالتعاون مع الفنان أحمد العوضي، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

أبطال وصناع مسلسل "ضرب نار"

شارك في بطولة مسلسل "ضرب نار" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري

أحدث أعمال ياسمين عبدالعزيز

ومن ناحية أخرى كانت ياسمين عبد العزيز قد تعاقدت على مسلسل جديد مع المؤلف عمرو محمود ياسين لتخوض به موسم رمضان المقبل 2025، حيث اتفقا على تقديم مسلسل درامي مختلف، ومن المقرر الإعلان عن اسم المخرج خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من كتابة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى، حيث اتفقا الثنائي مع شركة سينرجي على الخطوط العريضة للقصة المقرر تقدميها.