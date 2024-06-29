تركي آل شيخ يشيد بمسرحية " ملك والشاطر"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد المستشار تركي آل شيخ بمسرحية “ ملك والشاطر” من خلال مقطع فيديو للمسرحية عبر حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C8xp6lSN_1S/?igsh=MTE4bTRwbzNocjRtMA==

كتب تركي آل شيخ:' لحظة من أفضل اللحظات مسرحية ملك والشاطر وجودة إنتاج كبيرة مسرحية ملك والشاطر من بطولة النجمة الكبيرة يسرا والنجم أحمد عز على مسرح أبو بكر الشدي"

وقد أُقيم الثلاثاء الماضي في الرياض مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"، وذلك بحضور أبطال المسرحية، وفي البداية تحدثت الفنانة يسرا، عن تفاصيل مشاركتها في مسرحية "ملك والشاطر"، حيث قالت: "عندما قررت العودة للمسرح من جديد، فضلت أن أعود مع النجم الكبير أحمد عز، وكل النجوم الموجودين في العمل، وقد تكون آخر مسرحية أقدمها في حياتي".

جدير بالذكر أن يشارك النجم عز، في المسرحية عدد كبير من النجوم وهم، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.