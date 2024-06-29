نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أزمة تحكيمية متوقعة في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الإعلامي عبدالناصر زيدان توقعاته بشأن وجود أزمة تحكيمية خلال المباراة المرتقبة بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، التي أعلنت إدارة الزمالك عن استمرارها في المشاركة بعد تراجع عن قرار الانسحاب من الدوري.

عبدالناصر زيدان يتوقع أزمة تحكيمية في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

أعرب زيدان في تصريحاته على برنامج "ملعب الشمس" على قناة الشمس، عن قلقه بشأن طاقم الحكام بقيادة طارق مجدي، معبرا عن توقعه لحدوث أخطاء تحكيمية كبيرة في المباراة المقبلة بين الفريقين.

في سياق آخر، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، عن تشكيلة حكام مباراة اليوم السبت، التي تضمنت طاقم حكام بقيادة طارق مجدي كحكم للساحة، مع أحمد توفيق وعماد العقاد كمساعدين أول وثان، ووائل فرحان كحكم رابع، بالإضافة إلى محمد عادل وهشام القاضي كحكام لتقنية الفيديو.

يأتي هذا في إطار استعدادات الأندية للمشاركة في الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز، حيث تشهد البطولة منافسات محمومة لتحديد المراكز المتقدمة.