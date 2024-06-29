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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الفريق، أن ناديه لن يتردد في تصعيد شكواه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في حالة عدم الاستجابة لمطالبته بإعادة مباراة المقاولون وبيراميدز.

المقاولون العرب يهدد برفع قضية إلي الفيفا بسبب جدل تعيين الحكم في مباراة بيراميدز

قال عادل، في تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس" مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن وجود محمد الحنفي حكمًا لمواجهة فريقه أمام بيراميدز، قرار خاطئ، واللائحة تمنعه من التواجد في إدارة المباريات، ولذلك لا بد من إعادة المباريات.

وأضاف،: "نطالب بإعادة لقاء المقاولون أمام بيراميدز، وقمنا بمراسلة رابطة الأندية، والتي سوف تراسل اتحاد الكرة، وننتظر الرد الرسمي، قبل التصعيد.

وأكمل: "أطالب برد رسمي على قانونية إدارة الحنفي لمباراة المقاولون ضد بيراميدز، حال عدم اعادة المباراة سوف نقوم بالتصعيد واتخاذ خطوات آخرى، لا نريد إثارة البلبلة، وهذا مبدأ نادي المقاولون العرب.

تقدم نادي المقاولون العرب باحتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة بيراميدز بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.

وكان المقاولون العرب قد خسر في الجولة الماضية بالدوري أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أداره تحكيميا محمد الحنفي.