نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى الشامي يدعو للحوار وينتقد عدم جلوس الأندية مع الرابطة في أزمة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مصطفى الشامي، رئيس نادي البلدية، عن استيائه من الأزمة التي تسبب فيها الزمالك بسبب موقفه الأخير تجاه رابطة الأندية المصرية واتحاد الكرة.

مصطفى الشامي يدعو للحوار وينتقد عدم جلوس الأندية مع الرابطة في أزمة الزمالك

أكد الشامي في تصريحاته لبرنامج "ملعب الشمس" على قناة الشمس، أن الجميع يشعر بالحزن بسبب هذه الأزمة، وأن الخروج منها يتطلب الاستماع إلى مشاكل جميع الأندية بعناية.

وأشار رئيس نادي البلدية إلى أن الأندية لم تجلس مع الرابطة لمناقشة القضايا المتراكمة، ودعا إلى ضرورة حل الخلافات من خلال الحوار والتفاهم.

اختتم الشامي تصريحاته مشددا على أهمية الاجتماع المزمع في شهر يوليو لمناقشة هذه القضايا.