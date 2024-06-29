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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص عن تحديد يوم الإثنين الموافق 1 يوليو موعدا لفتح باب التقدم للاعبين الراغبين في المشاركة ببطولة المنطقة الصيفية لعام 2024.

بورسعيد تستعد لاستضافة بطولة الغوص والإنقاذ الصيفية 2024

وسوف يتم تلقى طلبات اللاعبين الراغبين في المشاركة بالبطولة، في مقر المنطقة بمركز تدريب الإنقاذ على شاطئ بورسعيد أو في المدينة الرياضية ببورسعيد.

هذا ومن المنتظر أن تقام البطولة خلال الفترة من 7 وحتى 11 اغسطس المقبل بحمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الرياضية ببورسعيد، ويتوقع مسؤلي المنطقة أن هذه النسخة من البطولة سوف تشهد زيادة غير مسبوقة عن البطولات الماضية ويصل عدد المشاركين بها ما بين 2000 ل 2300 لاعب ولاعبة من مختلف المراحل السنية.

ويتخلل البطولة 3 منافسات مختلفة وهي " بطولة البراعم، بطولة الناشئين، بطولة الأساتذة"

يذكر أن البطولة الشتوية الماضية التي أقيمت في يناير الماضي وشهدت نجاح كبير، قد شارك فيها نحو 2000 لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات التابعة لمنطقة بورسعيد.