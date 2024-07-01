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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي دون أهداف مباراة الإكوادور والمكسيك، لتنجح الإكوادور في الإطاحة بالمنتخب المكسيكي إلى خارج بطولة "كوبا أمريكا 2024" وتخطف بطاقة العبور كوصيفة للمجموعة الثانية إلى ربع نهائي المنافسة، رفقة فنزويلا المتصدرة بالعلامة الكاملة.

"كوبا أمريكا 2024".. الإكوادور تقصي المكسيك

وبهذا التعادل رفع كل منتخب رصيده من النقاط إلى 4، لكن الإكوادور تخطف البطاقة بفارق الأهداف عن المكسيك، لتصطدم بحامل اللقب، وبطل العالم 2022 في قطر، الأرجنتين، في الدور ربع النهائي.

وبهذه النتيجة تعد هذه المرة الثالثة التي تفشل فيها المكسيك في تخطي دور المجموعات ببطولة "كوبا أمريكا".

وكاد اللقاء أن ينتهي بشكل دراماتيكي لصالح المكسيك، حينما سقط المكسيكي جييرمو مارتينيز داخل المنطقة بعد تعرضه للدفع من قبل فيلكس توريس، ليقرر الحكم ماريو اسكوبار منح ركلة جزاء للمكسيك في الدقيقة 97.

وأدى القرار إلى انتعاشة جمهور المكسيك في الملعب، قبل أن تنفي تقنية الفار وجود ركلة جزاء وتلغي قرار الحكم، ليسترد الإكوادوريون أنفاسهم.

وكانت الإكوادور قد سقطت أمام فنزويلا 1-2 قبل أن تفوز على جامايكا 3-1، في حين سقطت المكسيك أمام فنزويلا بهدف نظيف وفازت بنفس النتيجة على جامايكا.

وكانت الأرجنتين قد تأهلت للدور ربع النهائي محققة العلامة كاملة بانتصارها على كل من بيرو وتشيلي وكندا.