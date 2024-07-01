نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التحويلات إلكترونيا بين مدارس تعليم الجيزة تسهيلا على الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تيسيرًا على أولياء الأمور الراغبين فى التقديم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسى 2024/2025، بدأ التحويل إلكترونيا بين المدارس.

حيث يتم التسجيل عبر الموقع الالكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة

https://www.gizaedu.net/وذلك خلال الفترة من اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 15 أغسطس.

كما يتم اعلان نتائج التحويلات أول سبتمبر 2024 م.

