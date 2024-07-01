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بدء التحويلات إلكترونيا بين مدارس تعليم الجيزة تسهيلا على الطلاب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تيسيرًا على  أولياء الأمور الراغبين فى التقديم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسى 2024/2025، بدأ التحويل إلكترونيا بين المدارس.
حيث يتم التسجيل عبر الموقع الالكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة
https://www.gizaedu.net/وذلك خلال الفترة من اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 15 أغسطس.

كما يتم اعلان نتائج التحويلات أول سبتمبر 2024 م.
 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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