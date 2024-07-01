نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي أبرزهم.. قائمة الراحلين المحتملين عن الأهلي في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن مفاجأة كبرى بشأن قائمة اللاعبين الراحلين عن النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ والتي يأتي على رأسهم الحارس الدولي محمد الشناوي قائد الأحمر.

كريم رمزي يكشف قائمة الراحلين عن الأهلي

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" أول اللاعبين الذين قد يرحلوا عن النادي الأهلي هو محمد الشناوي، وذلك بعدما تلقى العديد من العروض السعودية في الفترة الأخيرة، ولم يبدي اللاعب اعتراضا، نظرا للمقابل المادي الكبير الذي سيحصل عليه ".

وتابع:" بيرسي تاو جناح النادي الأهلي، من أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن القلعة الحمراء، حيث لم يحسم النادي موقفه معه حتى الآن، سواء بتجديد عقده أو الرحيل، ولكن النادي لن يمانع رحيله في حال وصول عرض مناسب".

ثم أشار كريم رمزي: "واللاعب المغربي رضا سليم كذلك على أعتاب الرحيل عن النادي الأهلي، بعدما خرج من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وتحديدا عقب عودته من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في الكتف"

وأضاف:" طاهر محمد طاهر أيضا قريب من الرحيل، مع نهاية الموسم، ويقوم النادي الأهلي حاليا بتسويقه والبحث عن عروض مناسبة؛ حيث لم يصل للاعب أي عروض عربية أو محلية في الفترة الأخيرة؛ ووافق كولر على رحيل اللاعب في ظل تراجع مستواه ".

واستكمل كريم رمزي: " خالد عبد الفتاح، بات على بعد خطوة واحدة من الرحيل عن النادي الأهلي، بعدما خرج من حسابات مارسيل كولر، حيث لم يستفيد منه حتى الآن، ونفس الأمر بالنسبة إلى محمد الضاوي كريستو، وكريم الدبيس، على الرغم من إصابة التونسي علي معلول، ولكن المدرب السويسري لا يعتمد عليه في المباريات، ولذلك طلب من خالد بيبو الرحيل على سبيل الإعارة".

واختتم: " محمود كهربا، بعد أزمته الأخيرة مع السويسري مارسيل كولر، سيعجل من قرار رحيله عن النادي الأهلي، وكذلك بعد أن تم استبعاده من قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش ".

