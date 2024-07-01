نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار ومنسي على رأسهم.. أبرز الأسماء المرشحين للرحيل عن الزمالك في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقرت إدارة نادي الزمالك على قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد فرمان من المدرب جوزيه جوميز.

الراحلين المحتملين عن نادي الزمالك في الصيف

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه " رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد أشرف روقا، لاعب خط وسط الزمالك، من أبرز اللاعبين المحتملين للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، بعدما خرج من حسابات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، والذي وافق على رحيله".

وأضاف:" سيد عبد الله نيمار، الذي وافق جوزيه جوميز على رحيله منذ أيام قليلة، على سبيل الإعارة، بعدما خرج من حسابات المدرب البرتغالي ".

واستكمل:" إبراهيما نداي، الذي وضع نادي الزمالك شرط لاستمراره مع الفريق، وهو تخفيض قيمة عقده، وحال موافقته على هذا الأمر، سيستمر مع النادي، وفي حال رفضه فإنه سيكون من ضمن الراحلين عن القلعة البيضاء ".

وأوضح كريم رمزي:" زياد كمال، الذي استقر نادي الزمالك على عدم تفعيل بند شراء عقده، من نادي إنبي، ولكن أمر رحيله سيتوقف على حل أزمة القيد، وفي حال عدم رفعه سيستمر مع النادي، بالإضافة إلى سامسون أكينولا، الذي بات على بُعد خطوة واحدة من الرحيل مع نهاية الموسم".

واختتم: "ناصر منسي مهاجم الفارس الأبيض، اقترب من عودته مرة أخرى إلى نادي البنك الأهلي ناديه السابق، حيث وافقت إدارة الزمالك على فكرة رحيله، ولكنه سيستمر اللاعب مع النادي في حال عدم حل أزمة القيد".

