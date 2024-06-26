مصر للطيران تسير غداً 22 رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 02:37 مساءً - تسير شركة مصر للطيران غداً الخميس، 22 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، بواقع 7 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، 3 رحلة بخط سير جدة - كوناكري، رحلة بخط سير جدة - باماكو، رحلة بخط سير الطائف - القاهرة، 6 رحلة بخط سير المدينة - القاهرة، 4 رحلة بخط سير المدينة - الأقصر، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وتضامن سوهاج وقنا والأقصر والمؤسسة وقرعة الوادى الجديد والقاهرة والجيزة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية والفيوم والشرقية وكفر الشيخ وحجاج الترانزيت وحجاج كوناكرى وباماكو وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وشكلت شركة مصر للطيران فريق عمل تتضمن مختلف التخصصات ليكون في شرف خدمة الحجاج بمطاري جدة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة لتذليل كافة العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن من خلال تيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلام بعد الانتهاء من أداء المناسك، وتحقيق الانسيابية وانتظام الرحلات وعدم التكدس، حيث تحرص الشركة علي تيسير جميع الإجراءات لـ حجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات فى مرحلتى السفر والعودة للحجاج، فضلًا عن تشكيل فرق عمل من مختلف قطاعات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي.