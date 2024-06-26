يشمل أكبر مزرعة للتمور في العالم.. معلومات الوزراء داخل مشروع توشكى الخير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 03:31 مساءً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت لقاءات وفيديوهات من داخل المشروع القومي العملاق لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بمنطقة توشكى جنوب مصر والذي يبلغ مساحته 400 ألف فدان وستصل إلى 600 ألف فدان بنهاية عام 2025، وذلك لرصد أخر تطورات المشروع الزراعي الأضخم في مصر.

وتضمنت الفيديوهات جولة داخل "أكبر مزرعة تمور في العالم" المزروعة على مساحة 38 ألف فدان في توشكى، بواقع 1.6 مليون نخلة مثمرة؛ حيث تنتج أكثر من 44 صنفا من التمور، وهو ما يساعد في وضع مصر بصدارة أهم 10 دول منتجة ومصدرة للتمور حول العالم، وتم تسجيلها بموسوعة جينيس القياسية كأكبر مزرعة في العالم، بالإضافة إلى الاستفادة من المسافات البينية في زراعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر وتعزيز التنمية المستدامة.

وكشفت الفيديوهات التي شملت لقاءات مع مسؤولي مزرعة توشكى أن المساحات المنزرعة من القمح وصلت هذا العام إلى نصف مليون فدان باعتباره المحصول الاستراتيجي للشركة؛ حيث ينتج الفدان الواحد في المتوسط بين 18: 20 إردبًا للفدان، ومن المتوقع ارتفاعها في الفترة المقبلة إلى 22 إردبًا للفدان. كل ذلك إضافة إلى محاصيل الذرة الشامية البيضاء التي تدخل في صناعة الدقيق بالإضافة إلى محاصيل البطاطس والفول السوداني، موضحين أنهم يسارعون الزمن لزراعة 600 ألف فدان لسد فجوة الاستيراد، ومطالبين كل المصريين بعدم السماع للشائعات.. وكذلك زيارة المشروع ورؤية ما يفعله شباب مصر على أرض الواقع.

وفي قطاع الفاكهة، أبرزت الفيديوهات أن توشكى ليست مجرد مزرعة فحسب، خاصة مع استغلال العاملين على المشروع لصعوبة الطقس ودرجات الحرارة في الاستفادة من زراعة 200 فدان من العنب بأصنافه المختلفة من أجود الأنواع، ليكون صالحًا للاستيراد ومنافسة المنتجات العالمية، بالإضافة إلى مزرعة المانجو باعتبارها المحصول الثاني بعد النخيل، بأعلى إنتاجية للفدان الذي يتراوح إنتاجه من٣ :٨ أطنان مانجو للفدان بأصنافه وأنواعه المختلفة، إضافة لتميز المنتج بأنه خالٍ من جميع أنواع المبيدات الزراعية.

ورصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأغلبية العظمى للعمالة القائمة على تنفيذ مشروع تنمية واستصلاح وزراعة توشكى هي "عمالة مدنية"، بواقع أكثر من 4 آلاف موظف وعامل ومهندس زراعي.