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فتح أبواب لجان الثانوية العامة 2024 لاستقبال الطلاب في خامس أيام الامتحانات

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت لجان الثانوية العامة 2024، فتح أبوابها أمام طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023/2024، اليوم السبت، لاستقبال الطلاب في خامس أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة 2024، وذلك لاتباع إدارات اللجان الامتحانية الاجراءات الاحترازية والتفتيشيه بين الطلاب من خلال استخدام العصا الالكترونية.

و يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، والشعبة العلمية، امتحان مادة الفيزياء.


جدول الثانوية العامة 2024

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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