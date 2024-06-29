نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح أبواب لجان الثانوية العامة 2024 لاستقبال الطلاب في خامس أيام الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت لجان الثانوية العامة 2024، فتح أبوابها أمام طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023/2024، اليوم السبت، لاستقبال الطلاب في خامس أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة 2024، وذلك لاتباع إدارات اللجان الامتحانية الاجراءات الاحترازية والتفتيشيه بين الطلاب من خلال استخدام العصا الالكترونية.

و يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، والشعبة العلمية، امتحان مادة الفيزياء.



جدول الثانوية العامة 2024

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.