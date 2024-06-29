الرياضة

خبير لوائح يفاجئ الزمالك بشأن المتنفمة عن

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أحمد جودة - القاهرة - خبير لوائح: على الزمالك تسوية غراماته للحصول على رخصته الإفريقية
أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح أنه يجب على نادي الزمالك تسوية مستحقاته المالية، من أجل الحصول على رخصته الإفريقخبيرية، والمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم القادم.
وقال طلال عبد اللطيف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على نادي الزمالك تسوية مستحقاته أولًا قبل الحصول على رخصته الإفريقية".
وأضاف: "حال عدم قيام الزمالك بتسوية مستحقاته خلال اليومين القادمين، لن يحصل على رخصته الإفريقية، وأرى أنه يجب على إدارة الزمالك فتح أبواب تواصل مع الاتحادين الإفريقي والمصري لحل هذه الأزمة".
وأتم طلال عبد اللطيف تصريحاته قائلًا: "من الممكن أن يضمن الزمالك للاتحاد الكرة المصري تسوية مستحقاته المالية، ولكن حال عدم السداد يتعرض اتحاد الكرة للعقوبات".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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