أخبار مصرية

ضبط سيدة بالإسكندرية لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات التواصل

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية، وبحوزتها (هاتف محمول "وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها). 

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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