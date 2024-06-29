استطلاع: 60% من الناخبين يريدون استبدال بايدن كمرشح بعد مناظرة ترامب

جدة - نرمين السيد - من ناحيته، قال دونالد ترامب، المرشح الرئاسي في الانتخابات الأمريكية، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، إنه يجب التصويت ضد بايدن لوقف التضخم والتدهور الاقتصادي بالولايات المتحدة وأدعو الأمريكيين للتصويت لصالحي.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة هي اختيار بين القوة والضعف، وبايدن هو الرئيس الوحيد الذي دعم الحرب عبر عقود. وتابع ترامب: أنا قادر على وقف الحرب.. والديمقراطيون يضعون الولايات المتحدة في آخر حساباتهم. وواصل أن عهد بايدن شمل كثيرا من الفوضى والأمر يزداد سوءا وهو يتحمل المسؤولية كاملة.

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