انتخابات الرئاسة الإيرانية.. سعيد جليلي في الصدارة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الداخلية الإيرانية، إن سعيد جليلي يتصدر النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة يليه مسعود بزشكيان.





وأوضحت وكالة تسنيم الإيرانية، أنه وفقا لعمليات الفرز حتى الآن يتوقع المرور إلى جولة ثانية في انتخابات الرئاسة في إيران

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