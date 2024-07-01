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أحمد جودة - القاهرة - أقر قائد منتخب الإكوادور، إينر فالنسيا، بمعاناة فريقه من أجل التأهل لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة، لكنه أكد بعد التعادل السلبي أمام المكسيك والإطاحة بها من المنافسات، أن فريقه استمتع بالمباريات.

قائد الإكوادور: عانينا من أجل التأهل

وقال فالنسيا، الذي عاد من الباب الكبير بعد تعرضه للطرد في أول مباراة للإكوادور بالبطولة: "عانينا نوعا ما، لكننا أيضا استمتعنا بما قدمناه".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 34 عاما: "الفرحة بالتأهل كبيرة للغاية. أحيانا كثيرة ينبغي أن تعرف كيف تعاني، واليوم، ورغم أننا لم نستطع الفوز، فقد استحققنا التأهل".

وأقر فالنسيا بالتفوق الهجومي للمكسيك في المباراة وقدرة منتخب بلاده على المقاومة.

وستلعب الإكوادور في ربع النهائي أمام حاملة اللقب وبطلة مونديال قطر 2022، الأرجنتين.

