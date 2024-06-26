نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور يكشفون عن حلول لاستغلال فترة انقطاع الكهرباء لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، سؤالًا لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة عبر ائتلاف أولياء أمور مصر، وهو:" ما هي أفكاركم اللي بتقدروا بها تتأقلمو على انقطاع التيار الكهربائي؟".

قالت ولي أمر: استخدام كشافات شحن لإنارة غرفة المذاكرة أثناء مراجعات الأولاد في أوقات ما بعد المغرب والليل، بالإضافه إلى فتح الشبابيك لدخول تيار هواء متجدد أثناء انقطاع الكهرباء في أوقات النهار.

وأضافت ولي أمر أخرى: "ممكن يستغلوا الوقت ده وينامو بحيث لما يجي النور يكونوا ناموا شوية لراحة أجسامهم وعقولهم من المذاكرة والمراجعة".

وتابعت ولي أمر: جبت المروحة الصغيرة بالشحن لكي تستطيع أبنتي المذاكرة في جو مريح".

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، في بيان لها، أن الشعب المصري بفطرته لديه جينات التحدي وعبور الأزمات ومحاولة إيجاد حلول وهذا ما يحدث هذه الأيام مع طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة الذين يعانون معاناه شديدة جدا من ازمة انقطاع التيار الكهربائي خصوصا تزامنها مع موجة طقس شديدة الحرارة وبداية موسم الامتحانات

وأشارت "الحزاوي" إلى أن قد استطاع أولياء الأمور اللجوء إلي أفكار لمحاولة تهيئة الظروف لابنائهم للمذاكرة فمنهم من لجأ لاستخدام باور بانك لتشغيل جهاز الراوتر حتي يستطيع الأبناء الحصول على خدمة الانترنت التي أصبحت حاليا من أهم الأدوات للطالب بعد انتشار حصص الـ أون لاين أو محاولة توفير مراوح تعمل بالبطارية وكذلك كشافات اضاءة بالشحن.

واستكملت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: ووسط هذه الأجواء المشحونة بالقلق والتوتر والضيق ظهرت ملحمة وطنية لمساعدة طلاب الثانوية العامة من خلال مبادرة تبنتها الكنائس والجوامع ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير خدمة مجانية للطلاب للمذاكرة بداخلها لوجود مولدات كهربائية، قائلة:"معدن المصري بيظهر في وقت الأزمات والمحن، ويستحقوا كل التحية والتقدير والثناء لهذا التفكير الإيجابي الرائع".

واختتمت الحزاوي: على الرغم من محاولات أولياء الأمور والمجتمع المدني لمساعدة طلاب الثانوية العامة في التأقلم مع انقطاع التيار الكهربائي ولكن في ظل درجات الحرارة المرتفعة واعتماد الطالب علي خدمة الانترنت في مراجعته وحضور الحصص اون لاين يظل طالب الثانوية العامة في حالة لوجود التيار الكهربائي بشكل منتظم أو على الأقل القطع يكون لمدة ساعة فقط لا غير ويكون القطع طبقًا لجدول معلن يتم الالتزام به.