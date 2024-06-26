الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن ترشيد الكهرباء والاعتماد على 23% من استهلاكها على الطاقة الشمسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 10:29 مساءً - أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشاركتها فى حملة ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بشكل عام، مشيرة إلى أنه بدأت منذ بداية الأسبوع بزيادة خطة الترشيد الموضوعة في استهلاك الطاقة، كما ستبدأ بداية من الأسبوع المقبل بتعديل مواعيد العمل للبعض وأماكن تنفيذ بعض البرامج لزيادة ترشيد الطاقة، مع الاعتماد فى 23% من استهلاكها على الطاقة الشمسية.

وقالت الأكاديمية الوطنية للتدريب فى بيان: "يقع العالم تحت وطأة تغيرات مناخية لم تؤثر فقط على اضطراب درجات حرارة أو فيضانات أو أمطار فى غير موسمها أو حرائق فى الغابات، بل طالت البنية التحتية لمختلف البلاد حول العالم، مما أثر على الخدمات الرئيسية كانقطاع التيار الكهربائي وغيرها، فضلاً عن الأحداث الإقليمية على مختلف حدود مصر وفي المنطقة".

وأضافت الأكاديمية: وفي ضوء ما تواجه مصر من أزمة طارئة في مسألة الكهرباء وعلى الرغم من صعوبة الأمر على الجميع، إلا أنه أمر بإذن الله طارئ ومؤقت. نقوم في الأكاديمية بالعمل على ترشيد استهلاكنا للطاقة بشكل عام، وقمنا منذ بداية الأسبوع بزيادة خطة الترشيد الموضوعة في استهلاك الطاقة، كما سنبدأ بداية من الأسبوع المقبل بتعديل مواعيد العمل للبعض وأماكن تنفيذ بعض البرامج لزيادة ترشيد الطاقة، ونعتمد في 23% من استهلاكنا على الطاقة الشمسية، ونستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 30% خلال هذا العام".

ودعت الأكاديمية متدربيها وخريجيها "إلى ترشيد الطاقة كل في مجال عمله ومسكنه حتى تجاوز هذه الأزمة الطارئة"، مضيفة: ستقوم الأكاديمية بدعوة خريجيها للمشاركة في ورشة عمل لتلقي أي مقترحات ومشروعات في مجال ترشيد الطاقة.