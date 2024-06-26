نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاهي حواس يزور مركز أورام الفيوم ويعلق: دور عظيم في علاج الغير قادرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار زاهي حواس، عالم الآثار المصرية مركز أورام الفيوم وكان في استقباله الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس ادارة المركز، والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، وبحضورالدكتور مصطفى ثابت عضو مجلس إدارة المركز، ومصطفى لطفي الخبير السياحي وأمين صندوق مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، والفنان محمد جمعة.

جولة بأنحاء المركز

وتفقد "حواس" وحدات المركز والعمليات والعلاج الإشاعاعي، وحدات العلاج الكيماوي ووحدات علاج البؤر السرطانية للكبد، ووحدات المناظير.

وقال "حواس" إن هذا المركز يقوم بدور عظيم لعلاج المواطنين بالمجان لغير القادرين، والعالم أجمع يقوم بالتبرع والتطوع ومركز أورام الفيوم مثال لذلك، فهناك العديد من المتبرعين في كل مكان في العالم وليس بمصر فقط، وهناك من يتطوع لمساعدة المرضي.

وأشاد الخبير السياحي "مصطفى لطفي" بالمركز والجهود المبذولة من أعضاء مجلس الإدارة، وحث الجميع على التبرع لهذا الصرح العظيم.

وقال الفنان "محمد جمعة" إنه يشكر الدكتور زاهي حواس لحضوره ودعمه للمركز، ويتمني من الجميع التبرع للمركز ودعمه لعلاج أهل شمال الصعيد من هذا المرض الخبيث.