نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاهي حواس: المصري القديم اهتم بعلاج السرطان واكتشاف أول حالة بمقابر العمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية المعروف إن قدماء المصريين منذ 5000 عامًا اهتموا بتشخيص السرطان وبعلاجه، وقمت بكشف أول حالة سرطان في مقابر العمال بناة الهرم.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور زاهي حواس لمركز أورام الفيوم وكان في استقباله الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس ادارة المركز، والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، وبحضورالدكتور مصطفى ثابت عضو مجلس إدارة المركز، ومصطفى لطفي الخبير السياحي وأمين صندوق مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، والفنان محمد جمعة.

جولة بأنحاء المركز

وتفقد "حواس" وحدات المركز والعمليات والعلاج الإشاعاعي، وحدات العلاج الكيماوي ووحدات علاج البؤر السرطانية للكبد، ووحدات المناظير.

وقال "حواس" إن هذا المركز يقوم بدور عظيم لعلاج المواطنين بالمجان لغير القادرين، والعالم أجمع يقوم بالتبرع والتطوع ومركز أورام الفيوم مثال لذلك، فهناك العديد من المتبرعين في كل مكان في العالم وليس بمصر فقط، وهناك من يتطوع لمساعدة المرضي.

وأشاد الخبير السياحي "مصطفى لطفي" بالمركز والجهود المبذولة من أعضاء مجلس الإدارة، وحث الجميع علي التبرع لهذا الصرح العظيم.

وقال الفنان "محمد جمعة" إنه يشكر الدكتور زاهي حواس لحضوره ودعمه للمركز، ويتمنى من الجميع التبرع للمركز ودعمه لعلاج أهل شمال الصعيد من هذا المرض الخبيث.